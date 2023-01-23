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Rutgers Football Junior Day Recruit Visitor List -- January 24th

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Every year, Rutgers Football hosts a long list of recruits on campus for several Junior Day events. The event takes place in January each year as current high school football juniors are invited up to campus to meet with the staff, check out the facilities and just spend the day on the banks.

With that being said, let's take a look at which prospects have already confirmed that they plan to be on campus this upcoming Tuesday.

DICSUSS THE RECRUITING VISITOR LIST ON THE ROUND TABLE FORUM HERE

CLASS OF 2023....

K Riley McCann (Watchung Hills - NJ)

CLASS OF 2024....

QB Jacob Zamot (Millville - NJ)

RB Yasin Willis (St. Joe's Regional - NJ)*

WR Ta'Ron Haile (Millville - NJ)+

WR Tyseer Denmark (Roman Catholic - PA)* -- Oregon commit

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