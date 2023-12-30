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Rutgers Basketball to face off against Stonehill in OOC finale

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back inside of Jersey Mike's Arena today as they welcome Stonehill to town for the program's final out of conference matchup of the 2023-24 regular season. .

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TELEVISION: BTN

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Stonehill Skyhawks

WHEN: Saturday at 12:00pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: No spread.

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

84

76

72

77

Stonehill

354

359

356

351

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 STONEHILL RECORD: 2-12 / Wins against Army and Hartford

SERIES HISTORY: This will be the first ever meeting between the two schools and also the first time that Stonehill has ever faced a Big Ten progam.

RECRUIT COMPARISON....

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