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Rutgers Basketball targets shines at National Preps Showcase

Zach Smart • TheKnightReport
Hoops Recruiting Analyst

A handful of high major targets and signees were on display during the National Prep Showcase at Albertus Magnus College in New Haven, Conn., this weekend.

With a number of prep national heavy hitters playing in what is regarded as the unofficial start of the prep/post graduate season, one Rutgers target thrived.

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