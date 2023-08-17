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Rutgers Basketball: Takeaways from a blowout win over Portugal All-Stars

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball wrapped up their second game of their overseas trip on Wednesday as the program defeated the Portugal All-Stars by a final score of 119-62.

With that being said, here's my top three takeaways from the game.

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FULL BOX SCORE BASED ON WHAT WE KNOW.
FULL BOX SCORE BASED ON WHAT WE KNOW.

STARTING LINEUP / ROTATION TAKING SHAPE....

Based on the video posted by the Hoopers Club, the recording doesn’t start until a couple minutes in with the score already 11-6 Rutgers early on, so it’s impossible to say if this was first lineup out there was the starting lineup or not, but it appears that way as the lineup was….

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