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Rutgers Basketball set to take on Mississippi State in neutral site matchup

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball will head on the road for a neutral site matchup against an SEC opponent in the Mississippi State Bulldogs.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TELEVISION: BTN

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Mississippi State Bulldogs

WHEN: Saturday at 12:00pm ET

WHERE: Prudential Center (10,481) -- Newark, New Jersey

SPREAD: Mississippi State -2.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

76

74

61

75

Mississippi State

40

32

31

33

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 MISS ST RECORD: 8-2 / Notable wins Washington St, Northwestern and Tulane.

SERIES HISTORY: This will be the second matchup between these two schools with Rutgers leading the series 1-0. The most recent game between these two schools took place in St. Charles, Missouri on November 27, 1999 where the Scarlet Knights defeated the Bulldogs by the score of 74-69.

Rutgers last time out at the Prudential Center served as a victory over cross town rival Seton Hall with the score of 70-63.

RECRUIT COMPARISON....

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