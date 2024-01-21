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Rutgers Basketball set for rematch against Illinois out in Champaign

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back on the road today as they head out to the Midwest for their second matchup of the season against the Illinois Fighting Illini.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: BTN

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Illinois Fighting Illini

WHEN: Sunday at 1:00pm ET

WHERE: State Farm Center (15,500) -- Champaign, Illinois

SPREAD: Illinois -12.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

91

91

92

100

Illinois

12

10

12

11

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 ILLINOIS RECORD: 13-4 (4-2) / Notable wins against Michigan State (24), Northwestern (77) and Michigan (95).

SERIES HISTORY: This meeting between the Scarlet Knights and the Fighting Illini will mark the 17th total meeting between the two programs on the hardwood. Illinois currently leads the series 12-4, but Rutgers has won three of the past six matchups.

RECRUIT COMPARISON....

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