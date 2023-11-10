Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Rutgers Basketball set for home opener versus Boston University

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is back at the RAC aka Jersey Mike's Arena today for the program's home opener as they welcome Boston University to town.

With that being said, here's everything you need to know about the upcoming matchup between the two programs.

FOLLOW ALONG WITH RHOOPS FANS IN OUR LIVE GAME THREAD

TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

TV/STREAM: B1G+

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Boston Terriers

WHEN: Friday at 7:00pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -22.5pts / Over/Under -- 129.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM 2023-24 KenPom 2022-23 NET RANKING 2022-23 ESPN BPI 2022-23 SAGARIN

Rutgers

59

40

24

42

Boston Univ.

308

259

238

246

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 BOSTON RECORD: 15-17 (8-10) / Notable wins versus Army, American and New Hampshire

SERIES HISTORY: This will be the 17th matchup between the two schools, with Rutgers currently leading the series currently 13-3. The most recent game was during the 2018-19 season where the Scarlet Knights went on to win 54-44.

RECRUIT COMPARISON....

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement