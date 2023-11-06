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Rutgers Basketball reignites rivalry with Princeton for season opener

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is back as the Scarlet Knights are all set to open up the season on Monday night as they reignite an old rivalry against the Princeton Tigers in the Jersey Jam Event.

With that being said, here's everything you need to know about the upcoming matchup between the two programs.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

TV/STREAM: Peacock

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Princeton Tigers

WHEN: Monday at 7:00pm ET

WHERE: CURE Insurance Arena (8,600) -- Trenton, New Jersey

SPREAD: None.

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM 2023-24 KenPom 2022-23 NET RANKING 2022-23 ESPN BPI 2022-23 SAGARIN

Rutgers

59

40

24

42

Princeton

123

93

97

91

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 PRINCETON RECORD: 18-15 (7-13) / Notable wins versus UConn, Providence and Butler (x2).

SERIES HISTORY: This will be the 78th matchup between the two schools, with Princeton currently leading the series currently 48-29. The Tigers won the most recent matchup, defeating the Scarlet Knights 78-73 on Dec. 11th, 2013 at the RAC.

PROJECTED STARTERS AS RECRUITS....

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