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Rutgers Basketball on the road to open B1G play against Ohio State

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back on the road tonight as they are set to take on Ohio State as they officially open up Big Ten Conference play.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TELEVISION: BTN

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Ohio State Buckeyes

WHEN: Wednesday at 7:00pm ET

WHERE: Value City Arena (18,809) -- Columbus, Ohio

SPREAD: Ohio State -7.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

93

93

84

92

Ohio State

36

30

32

21

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 OHIO STATE RECORD: 11-2 / Notable wins against Alabama, Minnesota and Oakland.

SERIES HISTORY: This will be the 16th meeting between the Scarlet Knights and the Buckeyes with Ohio State leading the series 11-4. Last season the two programs met each on the hardwood twice and each team won a game with the Scarlet Knights winning the most recent matchup 68-64 inside of Jersey Mike's Arena.

RECRUIT COMPARISON....

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