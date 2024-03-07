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Rutgers Basketball on the road again, this time to take on Wisconsin

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back today as they ready for another Big Ten Conference matchup as they head out to the Midwest again to take on the Wisconsin Badgers tonight.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: FS1

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Wisconsin Badgers

WHEN: Thursday at 7:00pm ET

WHERE: Kohl Center (17,287) -- Madison, Wisconsin

SPREAD: Wisconsin -9.5.pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

90

88

86

98

Wisconsin

23

22

22

26

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 WISCONSIN RECORD: 18-11 (10-8) / Notable wins against Marquette (14), Michgian State x2 (22) and Nebraska (43).

SERIES HISTORY: This meeting between the Scarlet Knights and the Badgers will mark the 16th ever meeting between the two programs. Wisconsin leads the series 9-6, but Rutgers won the most recent matchup back on February 10th by a score of 78-56.

RECRUIT COMPARISON....

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