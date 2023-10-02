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Rutgers Basketball Notebook -- Week One Practice Thoughts
Richard Schnyderite
•
TheKnightReport
Publisher
Rutgers Basketball started practice this week and The Knight Report was able to get in on Friday afternoon to watch live as the team practiced inside of Jersey Mike's Arena on Friday.
With that being said, let's dive right in to some of the highlights from today's practice.
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-- Let's start with the tempo, the pace of the game has completely changed for Rutgers Basketball as they are moving at a much faster pace as compared to previous years. With an almost entirely new set of guards, expect the Scarlet Knights to play more uptempo and put teams to the test in transition.
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