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Rutgers Basketball looks to continue winning ways versus Nebraska

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back today as they ready for another Big Ten Conference matchup as they head out to the Midwest to take on the Nebraska Cornhuskers.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

FOLLOW ALONG WITH RHOOPS FANS IN OUR LIVE GAME THREAD HERE

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: BTN

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Nebraska Cornhuskers

WHEN: Sunday at 6:30pm ET

WHERE: Pinnacle Bank Arena (15,500) -- Lincoln, Nebraska

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

91

89

85

91

Nebraska

43

37

38

31

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 NEBRASKA RECORD: 20-9 (10-8) / Notable wins against Purdue (2), Wisconsin (23), and Michigan State (24).

SERIES HISTORY: This meeting between the Scarlet Knights and the Badgers will mark the 20th ever meeting between the two programs. Wisconsin leads the series 9-10, but Rutgers won three of the last four games.

RECRUIT COMPARISON....

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