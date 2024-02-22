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Rutgers Basketball looking to upset No. 2 ranked Purdue

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back today as they head back to the road once again, as they face off against the Big Ten's best in No. 2 ranked Purdue on Thursday night.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: FS!

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Purdue Boilermakers

WHEN: Thursday at 7:00pm ET

WHERE: Mackey Arena (8,000) -- West Lafayette, Indiana

SPREAD: Purdue -15.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

90

84

85

89

Purdue

2

2

2

2

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 PURDUE RECORD: 23-3 (12-3) / Notable wins against Arizona (3), Alabama (5), and Tennessee (6).

SERIES HISTORY: This meeting between the Scarlet Knights and the Boilermakers will mark the 22nd ever meeting between the two programs. Purdue leads the series 6-15, but Rutgers has won five of the last eight games.

RECRUIT COMPARISON....

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