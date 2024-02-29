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Rutgers Basketball looking to bounce back against Michigan

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back today as they are back home ready for another Big Ten Conference matchup as the Michigan Wolverines comes to town.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: FS1

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Michigan Wolverines

WHEN: Thursday at 8:30pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -7.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

98

95

91

106

Michigan

118

109

117

98

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 MICHIGAN RECORD: 8-20 (3-14) / Notable wins against Wisconsin (22), St. John's (40), and Iowa (61).

SERIES HISTORY: This meeting between the Scarlet Knights and the Wolverines will mark the 20th ever meeting between the two programs. Michigan leads the series 16-3, but Rutgers won their first ever game in Ann Arbor earlier this season.

RECRUIT COMPARISON....

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