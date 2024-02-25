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Rutgers Basketball looking to bounce back against Maryland

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back today as they are back home ready for another Big Ten Conference matchup as the Maryland Terrapins comes to town.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: BTN

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Maryland Terrapins

WHEN: Sunday at 12:00pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -2.0pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

89

82

86

91

Maryland

72

51

55

61

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 MARYLAND RECORD: 14-13 (6-10) / Notable wins against Illinois (17), Nebraska (43), and Iowa x2 (61).

SERIES HISTORY: This meeting between the Scarlet Knights and the Terrapins will mark the 20th ever meeting between the two programs. Maryland leads the series 12-7, but Rutgers has won five of the past seven games.

RECRUIT COMPARISON....

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