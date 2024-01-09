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Rutgers Basketball hopes to snap losing streak versus Indiana

Chase Jacoby
Staff Writer

Rutgers Basketball is back home after a rough road trip over the past week as they welcome the Indiana Hoosiers to town for another Big Ten Conference game.

With that being said, here’s everything you need to know about today’s game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TELEVISION: BTN

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Indiana Hoosiers

WHEN: Tuesday at 7:00pm ET

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -3.5pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM NET RANKING KENPOM ESPN BPI T-RANK

Rutgers

95

89

80

102

Indiana

98

91

99

96

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 IOWA RECORD: 8-6 (0-3) / Notable wins against Seton Hall, Arkansas State and Northern Illinois.

SERIES HISTORY: The matchup on Saturday will mark the 15th time that the two programs have met on the hardwood with the Hawkeyes leading the series 11-3. Iowa has also won the last three matchups, as the Scarlet Knights haven't won since 2019 when they defeated the then ranked No. 22 overall Iowa team by a score of 86-72.

RECRUIT COMPARISON....

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