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Rutgers Basketball hits the road to take on Wake Forest tonight

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is on the road on Wednesday night as they will head down to North Carolina to take on Wake Forest in another out of conference matchup.

With that being said, here's everything you need to know about today's game.

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TV/WHEN/WHERE/SPREAD....

TV: ACC Network

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Wake Forest Demon Deacons

WHEN: Wednesday at 6:00pm ET

WHERE: Memorial Coliseum (14,665) -- Winston-Salem, North Carolina

SPREAD: Wake Forest -3.5pts || Over / Under of 134.5 total points

RANKINGS COMPARISON.....  

RANKINGS COMPARISON
TEAM KenPom ESPN BPI NET RANKING

Rutgers

63

57

72

Wake Forest

74

54

133

RECORD/SERIES HISTORY....  

2023-24 WAKE FOREST RECORD: 4-3 / Wins against Charleston Southern, Elon, Florida and Towson.

SERIES HISTORY: This will be the third matchup between the two schools, with each team winning one game. The most recent game was last season as the Scarlet Knights defeated the Demon Deacons inside of Jersey Mike's Arena by a score of 81-57.

RECRUIT COMPARISON....

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