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Rivals250 LB Kamar Archie names his six finalists
Adam Friedman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com
Rivals250 linebacker Kamar Archie is taking a big step towards ending his recruitment. The Princeton (N.J.) Hun School star has narrowed his focus to just six schools. Clemson, Michigan, Oklahoma, ...
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