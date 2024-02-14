Advertisement
News More News
ago football Edit

Rivals250 DT Maxwell Roy breaks down his top six contenders

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Rivals250 defensive tackle Maxwell Roy has taken the next step in his recruitment. The Philadelphia (Pa.) St. Joseph's standout has narrowed his focus to six contenders - Duke, Michigan, Ohio State, Oregon, Rutgers, and Wisconsin.

Roy breaks down each of his finalists, his upcoming visit plans, and decision timeline with Rivals.com in the video below.

Advertisement

*****

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer search | Transfer tracker/player ranking (football) | Transfer team ranking (football) | Transfer tracker/player ranking (basketball) | Transfer team ranking (basketball) | Rivals Portal Twitter

*****

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement