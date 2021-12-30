RECAP: Rutgers Hoops defeats Maine in first game back since Dec. 12

For the first time in nearly a month, Rutgers Basketball took to the hardwood to play an actual basketball. The team has been hampered with COVID cases over the past few weeks resulting in one cancellation (Rider) and multiple rescheduled games (Maine, CCSU).
However the Scarlet Knights were back inside the RAC tonight and came away with a victory, defeating the Maine Black Bears by a final score of 80-64.
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RHOOPS PLAY OF THE GAME: Mawot Mag gets the ball in the post, while falling away from the hoop nails the AND-1!
UP NEXT: Rutgers will welcome Central Connecticut State to the RAC for a Saturday afternoon matchup on New Year's Day. Tip-off will take place at 5pm EST and the game will be televised on BTN.