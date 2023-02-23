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{{ timeAgo('2023-02-23 12:39:19 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops versus Michigan on Thursday night

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood once again for another Big Ten matchup as they will face off against the Michigan Wolverines on Thursday night.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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THE ESSTENTIALS TO KNOW...

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Michigan Wolverines

WHEN: Thursday at 8:30pm ET || BTN

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -5.5pts || Over/Under at 135.0pts

RANKINGS COMPARISON...
RANKING SERVICE RUTGERS MICHIGAN

NET

No. 28

No. 62

KENPOM

No. 27

No. 49

ESPN BPI

No. 16

No. 65

SAGARIN

No. 26

No. 38

T-RANK

No. 26

No. 53

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 MICHIGAN RECORD: 15-12 / Notable wins vs. Maryland, Northwestern (x2) & Michigan State.

SERIES HISTORY: This will be the 15th matchup between the two schools, with Michigan leading the series 14-1. The Scarlet Knights lone victory in the series came back in January 2021.

RECRUIT COMPARISON....

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