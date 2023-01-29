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{{ timeAgo('2023-01-29 06:15:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops seeking revenge versus Iowa on Sunday

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood for another Big Ten matchup as they are set to face off against Iowa inside of Carver Hawkeye Arena.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Iowa Hawkeyes

WHEN: Sunday at 2:00pm ET || BTN

WHERE: Carver Hawkeye Arena (15,500) -- Iowa City, Iowa

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || IOWA

NET: No. 20 || No. 40

KENPOM: No. 17 || No. 37

ESPN BPI: No. 9 || No. 30

SAGARIN: No. 19 || No. 28

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 IOWA RECORD: 12-8 / Notable wins vs. Iowa State, Rutgers and Indiana

SERIES HISTORY: This will be the 15th matchup between the two schools, with Iowa leading the series 11-3. The Hawkeyes hold the most recent victory defeating the Scarlet Knights earlier this season by a score 76-65.

RECRUIT COMPARISON....

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