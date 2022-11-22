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{{ timeAgo('2022-11-22 07:15:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops is back home, welcoming Rider to town

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood as they are back home set to take on fellow in-state program Rider for a Tuesday night showdown on the banks.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Rider Broncos

WHEN: Tuesday at 7:00pm ET || BTN

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,000) -- Piscataway, New Jersey

SPREAD: Rutgers -15.5 pts || Over/Under: 137.0pts

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || RIDER

KENPOM: No. 45 || No. 210

ESPN BPI: No. 51 || No. 202

SAGARIN: No. 39 || No. 260

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 RIDER RECORD: 1-3 / Lone win against TCNJ.

SERIES HISTORY: This will be the 14th matchup between the two schools, with Rutgers leading the series 12-1. The last time the two programs met, the Scarlet Knights defeated the Broncos by a score of 68-56 back in December of 2012.

RECRUIT COMPARISON....

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