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{{ timeAgo('2023-02-01 10:04:08 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops hoping to bounce back versus Minnesota

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood for another Big Ten matchup as they are set to face off against Iowa inside of Carver Hawkeye Arena.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Minnesota Golden Gophers

WHEN: Sunday at 8:30pm ET || BTN

WHERE: Jersey Mike's Arena (8,500) -- Piscataway, New Jersey

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || MINNESOTA

NET: No. 22 || No. 220

KENPOM: No. 17 || No. 192

ESPN BPI: No. 13 || No. 193

SAGARIN: No. 20 || No. 144

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 MINNESOTA RECORD: 7-13 / Notable wins vs. Ohio State and Cal-Baptist.

SERIES HISTORY: This will be the 16th matchup between the two schools, with Minnesota leading the series 9-6. The Golden Gophers also hold the most recent victory defeating the Scarlet Knights 68-65 back in January of 2022.

RECRUIT COMPARISON....

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