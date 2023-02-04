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{{ timeAgo('2023-02-04 07:15:00 -0600') }} basketball Edit

PREVIEW: Rutgers Hoops heads to The Garden to face Michigan State

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood once again for another Big Ten matchup, but this time it will be a little bit different as they will host Michigan State inside of Madison Square Garden in the heart of New York City.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

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TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Michigan State Spartans

WHEN: Sunday at Noon ET || BTN

WHERE: Madison Square Garden (20,789) -- New York, NY

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || MICHIGAN STATE

NET: No. 19 || No. 47

KENPOM: No. 17 || No. 42

ESPN BPI: No. 12 || No. 52

SAGARIN: No. 17 || No. 35

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 MICHIGAN STATE RECORD: 14-8 / Notable wins vs. Iowa, Kentucky and Rutgers.

SERIES HISTORY: This will be the 15th matchup between the two schools, with Michigan State leading the series 12-2. The Spartans defeated the Scarlet Knights a few weeks ago at their home arena by a score of 70-57.

RECRUIT COMPARISON....

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