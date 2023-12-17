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Predictive Analytics: Taking a deeper look at the Miami Offense

Bryan Moss-Namowicz • TheKnightReport
Staff Writer
@RivalsBmoss

The Rutgers Scarlet Knights will be looking to win their first bowl game since the Quick Lane Bowl back in 2014 when they take on the Miami Hurricanes in the 2023 Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl.

With help from SportSource Analytics, we here at The Knight Report take a look at the Hurricanes to see what their predictive analytics look like ahead of the Bowl game.


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