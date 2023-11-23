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Predictive Analytics: Taking a deeper look at the Maryland offense

Bryan Moss-Namowicz • TheKnightReport
Staff Writer
@RivalsBmoss

The 6-5 Rutgers Football team will be looking to end a current 3-game losing streak when they host the 6-5 Maryland Terrapins this Saturday at SHI Stadium.

With help from SportSource Analytics, we here at The Knight Report take a look at the Terrapins to see what their predictive analytics look like ahead of this weekend's matchup.


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Coming Out Tendencies – First 3 Plays of the Drive

First 3 Plays of the Drive
Play Pattern % of time Avg. Drive Scoring % 3 &amp; Out %

Pass-Pass-Pass

16.5%

39.6

33.3%

9.5%

Pass-Pass-Run

18.1%

38.5

56.5%

4.3%

Pass-Run-Pass

7.1%

43.9

55.6%

22.2%

Pass-Run-Run

6.3%

39.5

37.5%

12.5%

Run-Pass-Pass

12.6%

42.9

56.3%

18.8%

Run-Pass-Run

7.9%

33.6

30.0%

30.0%

Run-Run-Pass

14.2%

23.3

27.8%

38.9%

Run-Run-Run

6.3%

33.9

37.5%

12.5%
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