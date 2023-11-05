Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

Potential Transfer Portal Targets for in the upcoming offseason

The Knight Report Staff
Rutgers.Rivals.com

Last year we did a post like this last year, where our very own Mike Broadbent dove into some of the top players from the lower levels (G5/FCS) who have New Jersey or Rutgers ties of some sort.

With that being said, here's a list of some of the players that we've identified as potential transfer candidates so far.

NOT A RIVALS SUBSCRIBER? JOIN TODAY AND GET 30 DAYS FREE!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement