 Rutgers Football's recent game versus Wisconsin
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PHOTOS: Rutgers Football's recent game versus Wisconsin

Winston Delk
The Knight Report Photographer

Here is a couple of photos from the Rutgers Football's recent game versus the No. 21 ranked Wisconsin Badgers inside of SHI Stadium.

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