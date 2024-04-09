PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Noble makes plans
6 foot 2 CBA senior Peter Noble has made his college pick.Noble has decided to play at Rutgers as a preferred walk-on.This season he helped CBA to a 18-7 record and final NJHoops.com ranking of 26t...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNDAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3J1dGdlcnMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL25vYmxlLW1ha2VzLXBsYW5zP2ZiY2xpZD1Jd0FSM0NLbnlIUmY2
Y3FBbVZSQTlhbDRYOHh4dmVESVNMYloxLWFmaDB0T2hmdkhNR1hURG41MkdJ
YmJrIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1l
bnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0
RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1
ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNz
LmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMu
c3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAg
ZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwv
c2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNj
b3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRw
cyUzQSUyRiUyRnJ1dGdlcnMucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZub2JsZS1t
YWtlcy1wbGFucyUzRmZiY2xpZCUzREl3QVIzQ0tueUhSZjZjcUFtVlJBOWFs
NFg4eHh2ZURJU0xiWjEtYWZoMHRPaGZ2SE1HWFREbjUyR0liYmsmYzU9MjAy
MjczMzE0MCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+
CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=