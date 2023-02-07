News More News
{{ timeAgo('2023-02-07 09:30:00 -0600') }} basketball Edit

No. 24 Rutgers Hoops set to take on No. 18 Indiana on Tuesday

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball is all set to take the hardwood once again today as they take on the Indiana Hoosiers for the second time this season.

Check out some of the information below to learn more about both programs and how you can watch / listen to the game.

FOLLOW ALONG WITH RHOOPS FANS IN OUR LIVE GAME THREAD

TV/SPREAD/WHEN/WHERE....

WHO: Rutgers Scarlet Knights vs. Indiana Hoosiers

WHEN: Tuesday at 6:30pm ET || BTN

WHERE: Assembly Hall (17,222) -- Bloomington, Indiana

RANKINGS COMPARISON.....  

RUTGERS || INDIANA

NET: No. 19 || No. 22

KENPOM: No. 15 || No. 20

ESPN BPI: No. 12 || No. 16

SAGARIN: No. 17 || No. 16

RECORD/SERIES HISTORY....  

2022-23 INDIANA RECORD: 16-7 / Notable wins vs. Purdue, Xavier, Illinois and North Carolina

SERIES HISTORY: This will be the 16th matchup between the two schools, with Rutgers currently leading the series currently 8-7. The Scarlet Knights have won the last six matchups between the two programs, with the Hoosiers last win coming back in October of 2019.

RECRUIT COMPARISON....

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Like us on Facebook

Follow us on Twitter!

Follow us on Instagram

Subscribe to our YouTube Channel

Talk about it inside The Round Table Message Board

Talk about it on the Rutgers Hoops Free Message Board

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}