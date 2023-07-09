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New Rutgers Football offer: 2025 WR Sah'nye Degraffenredt

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football has offered Atlantic City High School (NJ) 2025 wide receiver Sah'nye Degraffenredt and here's a quick look at him.


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THE LATEST ON HIS RECRUITMENT...

The South Jersey native has the potential to be a top 10 New Jersey prospect by the time It's all said and done with the rankings and he's already racked up several power-five offers early on.

Now he's only been on a couple of visits so far, therefore it's hard to get a read on where he might end up just yet, but he's very high on Penn State early on as they were his first power-five offer, but there's still a long way to go before a decision.

FILM...

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