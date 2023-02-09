News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-02-09 12:52:00 -0600') }} basketball Edit

More 2024 recruiting targets to keep an eye on for Rutgers Hoops

Zach Smart • TheKnightReport
Hoops Recruiting Analyst

It's no secret at this point, Rutgers has gained national prominence on the recruiting market.

Their 2024 class is tracking as a top five national recruiting class and they are zoning in on 2024 recruit Dylan Harper. If they don't land Harper, however, there are several lesser heralded recruits they've been on since the summer.

Here's a look at an assortment of under the radar guys the program has been tracking....

DON'T HAVE TKR PREMIUM? SIGN UP TODAY FOR JUST $9.95/MONTH!

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}