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Looking back at how the 2024 Rutgers Football commits performed this season

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

The high school football season has come and gone, so let's see how the 2024 Rutgers Football recruiting class performed on the gridiron this Fall.

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AJ SURACE 2023 SEASON STATS
TEAM RECORD FULL SEASON STAT LINE

10-1

130-of-188 for 1,862yds / 22TDs & 2INTs

107 rushes for 909yds / 15TDs
EDD GUERRIER 2023 SEASON STATS
TEAM RECORD  FULL SEASON STAT LINE

9-3

0-of-1 for 1INT

117 rushes for 1,146yds / 18TDs

3 rec. for 75yds / 1TD
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