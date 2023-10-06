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Looking at Wisconsin Football's Predictive Analytics

Bryan Moss-Namowicz • TheKnightReport
Staff Writer
@RivalsBmoss

The Rutgers Scarlet Knights will look to improve to 5-1 on the year when they travel to Madison, WI to play the Wisconsin Badgers on Saturday at Noon on Peacock.

With the help of SportSource Analytics, we take a look at Wisconsin and look at their predictive analytics.

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Coming Out Tendencies – First 3 Plays of the Drive

1st 3 plays of the drive Overall
Play Pattern # of Plays % of time Avg. Drive Scoring % 3 and Out %

Pass-Pass-Pass

7

13.7%

35.9

42.9

14.3%

Pass-Pass-Run

1

2%

70

100%

0%

Pass-Run-Pass

2

3.9%

12

0%

0%

Pass-Run-Run

3

5.9%

17

66.7%

33.3%

Run-Pass-Pass

8

15.7%

34.4

37.5%

12.5%

Run-Pass-Run

8

15.7%

26.1

50.0%

25%

Run-Run-Pass

9

17.6%

26.6

33.3%

11.1%

Run-Run-Run

9

17.6%

48.4

66.7%

11.1%
All stats per SportSource Analytics

Overall Down and Distance Play Tendencies

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