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{{ timeAgo('2023-01-29 15:27:26 -0600') }} basketball Edit

Iowa defeats Rutgers for the second time this season

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball couldn’t get it done on Sunday, as Iowa went on to win the game today 93-82.

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As well as the Scarlet Knights ended up shooting percentage wise, they couldn’t stop anything that the Hawkeyes shot today as they hit 43.3% their shots from the field and 50% from beyond the arc.

In terms of the Rutgers offense, they were led by Aundre Hyatt with 16 points and Cliff Omoruyi with 15 points of his own.

Overall the Scarlet Knights couldn’t get it done today, but they will get a nice, easy matchup on Wednesday versus the Big Ten’s worst in Minnesota.

UP NEXT....

Rutgers will get a few days rest before Minnesota comes to town for a Wednesday night matchup. Tip-off is set for 8:30pm ET and the game will be televised on BTN.

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