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Inside The Banks: Weekend RFootball Recruit Reactions

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers is set to host most of their big time targets in the coming weeks, but the Scarlet Knights did play host to a number of prospects this past weekend.

The Knight Report caught up with many of those prospects and have their reactions in this edition of Inside The Banks.

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"I had a great time. I toured the football facilities and the campus. I got to have a good conversation with Coach Orphey. We talked about how they are trying to turn the program around, especially with Coach Schiano back. We got to talk a lot of ball and he told me that he wants to see me work out in person before they offer. That's all they're waiting for. If they offer, they would definitely be a place I consider going to.

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