News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2023-01-14 07:01:00 -0600') }} football Edit

Inside The Banks: Updated 2024 Recruiting Big Board - Offense

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

While Rutgers is still looking to add some finishing touches to their 2023 recruiting cycle, a lot of the staff's focus is now on the class of 2024.

In this edition of Inside The Banks presented by The Scarlet Spotlight Podcast, we take a look at what the updated recruiting board for RU looks like on the offensive side of the ball, with the defense and special teams coming in next week's ITB.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

QUARTERBACK....

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}