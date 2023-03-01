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{{ timeAgo('2023-03-01 08:44:31 -0600') }} football Edit

Inside The Banks: Rutgers a Top Contender for pair of 2024 prospects

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers was busy this week, dishing out a number of offers across the country as the staff continues to evaluate prospects in the classes of 2024 through 2027.

In this week's Inside The Banks, we take a look at two of the new offers in the 2024 class and what they think about the Scarlet Knights moving forward.

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