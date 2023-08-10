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Inside The Banks: Edd Guerrier talks commitment, what is Rutgers getting?

Alex Gleitman
Recruiting Analyst

Rutgers fans got a surprise “boom” over the weekend when Port Charlotte (FL) 2024 running back Edd Guerrier committed to the Scarlet Knights just hours after receiving an offer from the program.

In this edition of “Inside The Banks”, we hear from Guerrier about his decision, as well as share analysis on what RU is getting in the Sunshine State Product.

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GUERRIER ON HIS COMMITMENT TO RUTGERS FOOTBALL....

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