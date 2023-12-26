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How will Monmouth transfer WR Dymere Miller handle the jump to FBS?

Michael Broadbent • TheKnightReport
Podcast Host

Rutgers Football announced one transfer portal signee on Wednesday, National Signing Day, in former Monmouth University wide receiver Dymere Miller. Miller led all of FCS in both receptions and yardage with 90 receptions for 1,295 yards this past season and those numbers earned him FCS All-American status.

As the jump from FCS to the FBS level isn't the easiest, let's see how some of the other FCS All-American wide receivers performed after making that jump over the past few years.

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TYLER HUDSON
YEAR TEAM RECEPTIONS YARDS TDs

2021

Central Arkansas

62

1,242

8

2022

Louisville Cardinals

69

1,032

2
KRIS THORNTON
YEAR TEAM RECEPTIONS YARDS TDs

2021

James Madison (CAA)

83

1,097

13

2022

James Madison (Sun Belt)

69

1,015

7
ANTWANE WELLS JR.
YEAR TEAM RECEPTIONS YARDS TDs

2021

James Madison (CAA)

78

1,197

14

2022

South Carolina

68

928

6
JOEY HOBERT
YEAR TEAM RECEPTIONS YARDS TDs

2022

Utah Tech

89

1,249

16

2023

Texas State

71

847

8

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