Friday Night Games:

Rutgers Commits:

RB - Kay’Ron Adams - Harding (OH) - 1-2

Away vs. Austintown-Fitch (OH) - 3-0

DB - Donovan Bunch - Woodrow Wilson (NJ) - 1-1

Away vs. Cherokee (NJ) - 0-1

DB - Donald Williams - Camden (NJ) - 1-1

Away vs. Paul VI (NJ) - 0-2

ATH - Jarron Hayek - Wayne Hills (NJ) - 1-1

Home vs. Old Tappan (NJ) - 2-0

OL - CJ Hanson - St. John-Vianney (NJ) - 0-2

Home vs. Brick Township (NJ) - 1-0

QB - Cole Snyder - Southwestern (NY) - 2-0

Home vs. Portville (NY) - 1-1

LB - Mohamed Toure - Pleasantville (NJ) - 1-1

Home vs. Lower Cape May (NJ) - 1-0

Rutgers Targets:

RB - Aaron Young - Coatesville (PA) - 3-0

Away vs. Bishop Shanahan (PA) - 2-1

Saturday’s Games:

Rutgers Commit:

DB - Zukudo Igwenagu - Worcester Academy (MA) - 0-0

Away vs. Cheshire Academy (CT) - 0-1

QB - Zamir Wise - Barringer (NJ) - 2-0

Away vs. Teaneck (NJ) - 1-0

TE - Dylan Deveney - Hun (NJ) - 1-0

Away vs. Steubenville (OH) - 2-1

WR - Marlyn Johnson - Peddie (NJ) - 1-0

Home vs. Wyoming Seminary Prep (PA) - 2-0

LB - Chris Conti - DePaul Catholic (NJ) - 2-0

Home vs St. Joseph Regional (NJ) - 1-1

DB - Connor Greico - St. Joseph Regional (NJ) - 1-1

Away vs. DePaul Catholic (NJ) - 2-0

Rutgers Targets:

DE - Smith Vilbert - St. Joseph Regional (NJ) - 1-1

Away vs. DePaul Catholic (NJ) - 2-0