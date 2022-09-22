News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-09-22 08:51:07 -0500') }} football Edit

FILM REVIEW: What stands out about this year's Iowa team?

Dylan McCoy • TheKnightReport
Staff Writer

This Saturday could possibly be the biggest game of the Greg Schiano 2.0 era as Rutgers Football is set to host Iowa inside of SHI Stadium in a nationally televised matchup.

The Scarlet Knights will be looking to break a 19 game losing streak at home in Big Ten play as they face a Hawkeyes team who struggled in their first two games before shutting out Nevada last week.

After going through the first three weeks of film (it was brutal to watch), here are a few observations of Iowa going into Saturday night.

GET TKR PREMIUM FREE FOR 30 DAYS — CLICK HERE FOR MORE

Head coach Kirk Ferentz and the Hawkeyes will be in a hostile environment on Saturday night.
Head coach Kirk Ferentz and the Hawkeyes will be in a hostile environment on Saturday night. (Getty Images)

1. Their offense has struggled in all facets of the game so far this year.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}