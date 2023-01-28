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ESPN BPI projects Rutgers Basketball's remaining games

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Basketball continues to inch themselves one step closer to securing an NCAA Tournament bid for the third year in a row. As of right now, BracketMatrix.com, which tracks just about everyone's projected NCAA Tournament brackets, currently has Rutgers in all 84 of the total bracket projections.

With that being said, The Knight Report took alook at ESPN's Basketball Power Index to see where they feel Rutgers is projected to win the rest of the way.

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RUTGERS' GAME-BY-GAME PREDICTIONS
DATE OPPONENT PROJECTED CHANCES OF WINNING

January 29th (Sunday)

@Iowa Hawkeyes

45.0%

February 1st (Wednesday)

Minnesota Golden Gophers

96.9%

February 4th (Saturday)

Michigan State Spartans

(Madison Square Garden)

73.3%

February 7th (Tuesday)

@Indiana Hoosiers

32.7%

February 11th (Saturday)

@Illinois Fighting Illini

42.9%

February 14th (Tuesday)

Nebraska Cornhuskers

94.4%

February 18th (Saturday)

@Wisconsin Badgers

61.5%

February 23rd (Thursday)

Michigan Wolverines

89.4%

February 26th (Sunday)

@Penn State Nittany Lions

60.4%

March 2nd (Thursday)

@Minnesota Golden Gophers

85.9%

March 5th (Sunday)

Northwestern Wildcats

82.6%
BOLD = HOME GAME

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