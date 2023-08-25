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COACHSPEAK: Jordan Ingman talks new Rutgers commit Edd Guerrier

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Rutgers Football recently landed a new commitment as 2024 Port Charlotte High School (FL) running back Edd Guerrier made the call to commit to the Scarlet Knights shortly after receiver the offer from the staff.

To learn more about what RU is getting in their future signal caller, TKR caught up with his high school head coach Jordan Ingman on a number of topics surrounding Guerrier.

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