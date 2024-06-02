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Breaking down what Rutgers is getting in transfer sharpshooter PJ Hayes
Zach Smart
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TheKnightReport
Hoops Recruiting Analyst
As a rhythm shooter who can stick shots on the move and free up space, San Diego transfer PJ Hayes will certainly give Rutgers another big floor spreader.The Scarlet Knights are ushering in the mos...
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