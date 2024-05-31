PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Big Fla. OL Jaden Wilkerson set for trio of official visits
John Garcia Jr.
•
Rivals.com
National Recruiting Analyst
A handful of programs, led by three set to host upcoming official visits, remain in the mix to land one of the biggest uncommitted offensive line recruits in the state of Florida. Orlando (Fla.) Ed...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNDAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3J1dGdlcnMucml2YWxzLmNv
bS9uZXdzL2JpZy1mbGEtb2wtamFkZW4td2lsa2Vyc29uLXNldC1mb3ItdHJp
by1vZi1vZmZpY2lhbC12aXNpdHMiLAogICAgY3NfZnBpZDogJypudWxsJywK
ICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAnKm51bGwnLAog
ICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAg
IHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVs
ID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBd
OyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVl
biB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0
IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92
em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywg
ZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3Jj
PSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9
NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRnJ1dGdlcnMucml2YWxzLmNvbSUy
Rm5ld3MlMkZiaWctZmxhLW9sLWphZGVuLXdpbGtlcnNvbi1zZXQtZm9yLXRy
aW8tb2Ytb2ZmaWNpYWwtdmlzaXRzJmM1PTIwMjI3MzMxNDAmY3Y9Mi4wJmNq
PTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29y
ZSBUYWcgLS0+CgoK