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Behind Enemy Lines: Nebraska Cornhuskers Football edition

Richard Schnyderite • TheKnightReport
Publisher
@RivalsRichie

Here on The Knight Report we try to provide you guys with the best information possible about Rutgers Football and today we spoke with Zack Carpenter of InsideNebraska.com or better known as the Nebraska-Rivals site.

Carpenter offered us the latest on the Cornhuskers program ahead of this Friday night matchup against the Scarlet Knights.

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