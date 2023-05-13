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2025 Rutgers Hoops target Efeosa Oliogu shines on UAA scene

Zach Smart • TheKnightReport
Hoops Recruiting Analyst

With an abundance of adrenaline coursing through his bloodstream and a knack for turning in extravagant above the rim finishes, 6-foot-5 guard Efeosa Oliogu has become a national stock-riser in the 2025 class. Rutgers has offered the bouncy and well built Canadian guard, who has been a revelation as a game-breaking scoring threat on the UA circuit this spring.

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