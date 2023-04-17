It's been a little while since we here at The Knight Report last did a recruiting board update and a lot has changed as Rutgers Football is now up to four commitments in the CHOP23 recruiting class.

Let's take a look at some of the top targets and where they stand with the Scarlet Knights.

NOTE: Red indicates a commitment, orange indicates a prospect has Rutgers in his top list, yellow is status quo, blue indicates a prospect who has cooled off or excluded Rutgers from their list of schools and black is for the prospects who have committed elsewhere.

The prospects are listed in order of confidence in Rutgers landing them.